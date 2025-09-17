AGRIGENTO – Se n’è andato in punta di piedi, come le persone perbene. Luigi Ruoppolo aveva 76 anni, e per molti in città era semplicemente “il maestro”, per la sua grande passione per la musica, che ha coltivato per tutta la vita, parallelamente alla sua professione alle Poste.

Uomo dall’animo discreto e gentile, è stato un punto di riferimento silenzioso per chi lo ha conosciuto, amato non solo per la sua disponibilità, ma per quell’eleganza interiore che lo accompagnava sempre. Difficile parlare di lui senza ricordarne il sorriso, il tratto pacato, il rispetto per gli altri.

A piangerlo, la moglie Ninetta Mazzarella, i figli Andrea (con la moglie Giulia Sorce), Laura (con il marito Pasquale Sorella), Luca (con la compagna Federica Natoli), e i suoi amati nipoti Anna, Marta, Niccolò, Simone e Mattia.

Luigi era fratello della compianta Giuseppina Ruoppolo, figura molto nota e stimata in città, e cognato di Pietro Vecchio, con cui ha condiviso tanti momenti familiari e pubblici.

I funerali si svolgeranno venerdì 19 settembre alle ore 15:30 presso la chiesa di San Vito, da dove il corteo funebre muoverà verso il cimitero di Bonamorone.

Alla famiglia Ruoppolo – Mazzarella giungano le più sentite condoglianze da parte della comunità agrigentina e dalla redazione di AgrigentoOggi.

