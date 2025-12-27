Se ne è andata in silenzio, come aveva vissuto. Con quella discrezione che non fa rumore ma lascia tracce profonde. Italia Ferrara, vedova Firetto, ha chiuso il suo cammino terreno circondata dall’affetto dei figli Calogero, Angelo, Massimo, Mirko e Gianluca, pilastri di una famiglia che per lei è sempre stata centro e destino.

Donna umile, laboriosa, profondamente devota, Italia Ferrara ha incarnato fino all’ultimo i valori semplici e autentici di una generazione che ha costruito tutto con il lavoro, il sacrificio e l’amore quotidiano. Madre presente, moglie attenta, nonna affettuosa, ha fatto della casa il suo mondo e della cura degli altri la sua missione silenziosa. Un’esistenza spesa senza clamore, ma ricca di gesti concreti, di attenzioni mai negate, di forza gentile.

I nipoti, le nuore e tutti i familiari la ricordano come una figura capace di tenere insieme affetti e radici, con quella saggezza naturale che non si impara ma si vive. Una donna che non ha mai chiesto nulla, se non di poter continuare a donare.

L’ultimo saluto sarà affidato alla preghiera. La Santa Messa sarà celebrata sabato 27 dicembre alle ore 16:30 presso la Chiesa Madre di via Roma, a Porto Empedocle.

La famiglia, con gratitudine, dispensa dalle visite.

Resta il ricordo di una vita interamente dedicata agli altri, di una presenza che continuerà a vivere nella memoria e nel cuore di chi l’ha amata.

