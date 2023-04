Addio a Gianni Braccieri

E’ morto, ad Agrigento, Gianni Braccieri, per tanti anni storico regista di interessanti produzioni di Teleacras. È stato per decenni un riferimento professionale, e anche umano, per i lavoratori e i proprietari dell’emittente televisiva agrigentina. “Persona affabile, empatica, capace di coinvolgere con entusiasmo e carisma i colleghi, di infinità disponibilità” scrive il giornalista, Angelo Ruoppolo. Condoglianze alla famiglia da parte del direttore di AgrigentoOggi, Domenico Vecchio, e della redazione.