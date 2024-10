La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta venerdì 4 ottobre, nella Sala delle Capriate del Palazzo di Città di Cefalù. Il premio “Giornalismo siciliano: addetto stampa dell’anno” è giunto alla quinta edizione, promosso dall’Associazione Siciliana della Stampa in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia ed è organizzato dal Gruppo Uffici Stampa Sicilia.

Angelo Palillo, agrigentino che ha lavorato anche per l’ufficio stampa regionale, ha ricevuto la targa “Arrigo Pasquini” alla carriera. Oltre a lui, vincono Nino Randazzo dell’Asp di Palermo, Ludovico Licciardello dell’Unione Pro Loco d’Italia, Rossella Inveninato e Giovanni Franco.

“L’iniziativa – come afferma la segretaria generale FNSI, Alessandra Costante- vuole dimostrare come la Sicilia sia una regione capace di rilanciare il ruolo dell’informazione e degli uffici stampa e di come occorra tenere presente che occorre una distinzione netta tra chi fa comunicazione e chi fa informazione e che un giornalista, pur lavorando nella pubblica amministrazione, deve comunque mantenere la propria autonomia professionale”.