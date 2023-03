A Fontanelle parte il progetto Micropolis sul welfare di comunità

Nel quartiere di Fontanelle, ad Agrigento, parte il progetto Micropolis sul welfare di comunità. La giunta comunale, su proposta dell’assessore Marco Vullo, ha approvato la delibera che affida gratuitamente dei locali comunali al Comitato di quartiere Fontanelle Insieme per dare il via al progetto. “Micropolis rappresenta ed è lo spaccato di una crescita costante di implementazione dei servizi nei quartieri cittadini , grazie a un lavoro costante e sinergico tra Comune e mondo sociale”, commenta Vullo. Comitato, parrocchia e scuola e altri partner saranno protagonisti del progetto finanziato con fondi ministeriali che riguarda un nuovo modello di welfare di comunità per la prima infanzia che appartiene al Consorzio Solidalia.

Saranno attivate tre linee di intervento: uno spazio educativo per minori, uno sportello psico-pedagogico e uno di aiuto sociale.

“L’Assessorato ai servizi sociali e ai quartieri ed il mondo dell’associazionismo, della scuola, del terzo settore e dei comitati in questi due anni e mezzo dal mio insediamento – dice l’assessore Marco Vullo- hanno collaborato in piena condivisione e hanno tracciato un percorso netto e di opportunità concrete per i cittadini che si sono riverberate in progetti di crescita , integrazione e welfare e disagio economico e sociale che hanno visto i quartieri protagonisti di un cambiamento nell’approccio e nell’intervento attraverso una rete di protezione sociale che oggi finalmente ha una consistenza e una robustezza che copre dei gap del passato nei confronti dei fragili che sono centrali in un processo di circolarità e feed-back positivo.”