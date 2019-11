Ad Aragona prima tappa del campionato regionale MPS: “Nuoto Csen Academy”

Domenica 10 novembre prima tappa alla piscina comunale di Aragona del Campionato Regionale MSP organizzato del responsabile nazionale per il nuoto MSP Carlo Dessì.

Il Campionato, è arrivato alla sua quindicesima edizione e anche quest’anno, come nelle passate stagioni, ha visto la partecipazione di numerose tra la più blasonate compagini nel panorama regionale. La prima tappa, svoltasi domenica, ha da subito messo in risalto atleti in gran forma che fin dalle prime ore del mattino si sono “dati battaglia” in un emozionante susseguirsi di gare, sotto gli occhi attenti del numeroso pubblico presente nell’impianto.

Grande soddisfazione per la riuscita dell’importante manifestazione, è stata espressa dai dirigenti Sodano, della SSD Nuoto Csen Academy, società che gestisce gli impianti di Aragona e Villaseta. “Siamo molto orgogliosi del fatto che questo importante evento si sia tenuto nel nostro impianto. E’ il segno di un movimento che cresce nella nostra provincia, anche grazie al lavoro quotidiano del nostro staff”.

Straordinaria è stata la prestazione della squadra di casa. La SSD Nuoto Csen Academy, infatti, si è subito portata al comando della classifica regionale totalizzando 695 punti, davanti alla società La Fenice Enna che segue a 401 punti ed alla Imperium Trapani al terzo posto con 245 punti.

Notevole è stato il bottino degli atleti della Nuoto Academy che hanno portato a casa ben 61 medaglie. Nel dettaglio, il gruppo agonistico, che si allena presso la piscina di Aragona sotto la guida del Direttore Tecnico Davide Dessì, ha conquistato 42 medaglie (di cui 14 ori, 14 argenti e 14 bronzi). Ottimo è stato anche il contributo del settore pre-agonistico di Aragona, seguito dall’istruttore Alfonso Adamo che ha portato a casa 5 medaglie (di cui 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi). Altre 14 medaglie (di cui 3 ori, 2 argenti e 9 bronzi), sono arrivate dai gruppi pre-agonistici che si allenano presso la piscina di Villaseta con il Coordinatore Calogero Vetro e le istruttrici Monia Sabbia e Manuela Mancuso.

A medaglia, per la Nuoto Academy: Daniele Milioti, Gianmarco Alessi, Carmen Morreale, Salvatore Milioti, Nadine Cimino, Matthias Cimino, Barbara Sciabica, Sergio Di Marca, Samuele Cammarata, Vincenzo Brunetto, Serena Donzì, Martina Russo, Laura Marino, Mattia Gallo, Giuseppe Sciabica, Flavio Agostara, Benedetta Caramazza, Gabriele Spoto, Mara Messinese, Davide Russo, Michele Caci, Andrea Agostara, Calogero Cappello, Laura Liotta, Damiano Milioti, Alessandro Milioto e le staffette 4×50 esordienti B maschi, 4×50 esordienti A maschi, 4×50 ragazzi femmine, 4×50 ragazzi maschi e 4×50 assoluti misti.

Si tratta di un bottino davvero importante per la società agrigentina, che da quest’anno ha avviato il settore agonistico, affidandosi alle mani esperte di Coach Davide Dessì, che negli anni è stato a capo di numerosi gruppi agonistici in Sicilia, ma anche di importanti team in centro Italia, riuscendo a raggiungere traguardi di grande spessore ed anche a portare atleti a vincere prestigiosissime medaglie internazionali.

“Sono molto soddisfatto dei risultati di questo primo impegno stagionale – commenta il DS Davide Dessì – e raccogliamo i frutti del duro lavoro fatto in questi primi mesi. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare, ma questi risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta”.