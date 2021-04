Ad Aragona e Casteltermini i medici volontari hanno vaccinato oltre ottanta persone

Sono oltre un’ottantina i cittadini che questa mattina si sono recati nelle parrocchie di Aragona e Casteltermini, trasformate per la circostanza in centri vaccinali, per sottoporsi alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19. Ad attenderli i medici volontari Erika Scichilone, Carmelo Graceffa e Ferdinando Castellino nella Chiesa Madre ad Aragona; Alda Nicastro, Maria Concetta Castronovo e Salvatore Gabriele Sciarrotta nella chiesa San Vincenzo Ferreri a Casteltermini. “Essere medici significa essere a servizio della comunità, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo attraversando – afferma Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento – Ringraziamo, dunque, i medici volontari che hanno risposto alla campagna di vaccinazione con grande spirito di collaborazione”.