Ad Aragona attivo il servizio “Aragona solidale “

“Il comune di Aragona con la collaborazione dell’Associazione Giubbe Rosse d’Italia sezione Aragona – in persona del presidente sig.ra Enza Parla- e della CARITAS – Chiesa Madre di Aragona in persona del Presidente, sig. Carmelo Cavaleri, al fine di rispondere al meglio a questa situazione di emergenza sanitaria di emergenza sanitaria mediante l’adozione di misure concrete, comunica l’attivazione del servizio “Aragona solidale ” al fine di alleviare lo stato di bisogno di beni di prima necessità / alimentari di numerose famiglie aragonesi.

Tale servizio, in un’ottica quindi di mitigazione delle situazioni di fragilità economica venutesi a creare in diversi nuclei familiari, sarà attivo sotto la direzione e supervisione dell’Arciprete don Angelo Chillura a far data martedì 31 marzo 2020 ai recapiti telefonici sottoelencati ai quali i cittadini potranno rivolgersi per richiedere un aiuto concreto.

L’attivazione di tale servizio è stato reso possibile grazie al contributo economico individuale di Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio comunale e Consiglieri comunali nonché della Caritas – Chiesa Madre di Aragona.

Tale servizio, che verrà attivato, la spesa materiale dei ben di prima necessità, saranno acquistati nei negozi e supermercati locali di Aragona.

Fiducioso nella sensibilità e solidarietà dei miei concittadini, Vi invito a contribuire mediante donazioni volontarie sul seguente conto corrente:

IBAN: IT 62 A 0896982800000000035488

Intestato a: O.N.V.G.I. (Organizzazione Nazionale Volontariato GIUBBE D’ITALIA)

Causale: Donazione emergenza covid-19 acquisto alimenti e farmaci

Recapiti telefonici Caritas:

350-5701113 324-6623945 0922-36621”