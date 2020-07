Ad Agrigento una scultura di Andrea Camilleri

Il 17 luglio di un anno fa, moriva a Roma lo scrittore Andrea Camilleri, cittadino onorario di Agrigento. Ad un anno di distanza dalla scomparsa, il Comune, la “Fondazione Teatro Luigi Pirandello” e la “Strada degli Scrittori”, ricorderanno la figura dell’Autore, scoprendo una scultura a lui dedicata.

A renderlo noto è stato l’ufficio stampa del Municipio che ha diffuso una nota:

La famiglia Camilleri ha espresso gradimento per l’opera e per la sua collocazione in via Atenea nei pressi della scalinata di piazza San Francesco, luogo simbolo della Vigàta letteraria.

La scultura è stata donata al Comune dalla dott.ssa Margherita Marrazza che pur non essendo siciliana ha voluto esprimere gratitudine nei confronti della Città dei templi e di Andrea Camilleri. L’opera, realizzata dallo scultore Giuseppe Agnello, dopo l’Atto di donazione è stata acquisita al patrimonio artistico comunale.

La scultura iperrealista, coglie l’immagine dello scrittore seduto al tavolino di un Caffè, con una sedia libera accanto, a disposizione di quanti, percorrendo “il salotto buono” della città, avranno il piacere di sedersi per qualche istante, accanto all’autore di tanti successi editoriali.

L’Evento inaugurale si terrà alle ore 19.00, alla presenza del Sindaco di Agrigento, dott. Lillo Firetto. A seguire, presentato da Barbara Capucci, l’attore Sebastiano Lo Monaco, direttore artistico del Teatro Pirandello, terrà un breve monologo rievocando l’esame sostenuto per l’ammissione all’ “Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico”, proprio con il professor Camilleri, nel lontano 1977.

Contestualmente alla scopertura del monumento, a cura di SellerioEditore, avverrà la presentazione, da parte del prof. Salvatore Ferlita di “Riccardino” l’ultimo della serie del Commissario Montalbano, libro postumo in uscita in quelle ore, con lettura dell’incipit da parte del Presidente della Fondazione Teatro Pirandello, l’attore Gaetano Aronica.

Anche il popolare showman Rosario Fiorello ha voluto, a suomodo, ricordare la figura dello scrittore scomparso promuovendo in Rete, con una sua imitazione vocale, l’evento organizzato dal Comune di Agrigento.