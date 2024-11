Gli allievi del Liceo Politi di Agrigento, coordinati dalla professoressa Angela Rancatore, hanno realizzato una panchina fuori dal comune, un vero e proprio dipinto che si configura come un’opera d’arte. Non la classica panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, ma una panchina che racconta la vita e la speranza, con un design che trasmette un messaggio positivo di cambiamento. Questa creazione simbolica, posizionata nel cuore della città, vuole essere un segno tangibile di impegno nella sensibilizzazione contro la violenza di genere, stimolando una riflessione profonda sulla lotta per la parità e il rispetto.

La panchina, che si distingue per la sua originalità e il suo impatto visivo, è stata decorata dalle studentesse Francesca Capozza e Federica Gravano, sotto la supervisione della professoressa Angela Rita Rancatore, docente referente per la Parità di Genere.

Posizionata in una zona centrale di Agrigento, in prossimità della stazione dei Carabinieri, della Prefettura e della Questura, la panchina vuole essere un invito visibile e costante a riflettere sull’importanza di dire no alla violenza e di promuovere un cambiamento culturale duraturo. In occasione dell’inaugurazione, la preside Ferrandelli e le autorità locali hanno preso parte alla cerimonia, ribadendo l’importanza di iniziative come questa per sensibilizzare la comunità. Il progetto si inserisce all’interno della settimana di sensibilizzazione, Prevention of Violence Against Women Week, che il Liceo Politi ha organizzato per celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Un messaggio che continua a vivere, stimolando una riflessione collettiva e promuovendo la cultura del rispetto e dell’uguaglianza.

https://youtu.be/pQvF1ppBYIY

