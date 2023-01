Ad Agrigento un convegno dell’Udc con il segretario nazionale Cesa

Ad Agrigento sabato prossimo, 4 febbraio, a San Leone, all’Hotel Dioscuri, alle ore 16, si svolgerà un incontro – dibattito organizzato dall’Udc sul tema: “Costruiamo insieme… storia, presenza, futuro”. Le conclusioni saranno affidate al segretario nazionale Lorenzo Cesa. Saranno presenti i rappresentanti del partito a livello provinciale, regionale e nazionale. Il coordinatore regionale dell’Udc, Decio Terrana, afferma: “Guardando al nostro passato vogliamo gettare le basi per la costruzione di un nuovo soggetto politico di Centro, unito nei valori e fortemente rappresentativo delle istanze sociali. L’esperienza vincente delle passate elezioni Regionali ha rappresentato tutti i presupposti per promuovere la massima unità, condivisione di ideali e azione comune. Invito tutti ad essere presenti per tracciare insieme un nuovo percorso che vedrà la Sicilia protagonista e laboratorio politico”.