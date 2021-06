Ad Agrigento torna FestiValle. Nella Valle dei Templi si terrà il festival internazionale di musica e arti digitali diretto da Fausto Savatteri. Appuntamento dal 5 all’8 agosto dunque – fra le note jazz – al parco archeologico inserito nella lista Unesco dei patrimoni culturali dell’Umanità.

I concerti si svolgeranno ai piedi del tempio di Giunone, sulla spiaggia di San Leone e al giardino della Kolymbethra.

Il programma

giovedì 5 agosto:

Tommaso Cappellato, alle 18:30 – giardino della Kolymbethra

Alfredo Rodriguez Trio, alle 22 – tempio di Giunone

venerdì 6 agosto:

Salvador Sobral Quintet, alle 21 – tempio di Giunone opening act Deb&Rose Love Sick Duo… and more to be announced dalle mezzanotte – OceanoMare

sabato 7 agosto:

Kokoroko, alle 21 – tempio di Giunone

Fanfara Station, dalle mezzanotte – OceanoMare

domenica 8 agosto:

Tullio De Piscopo, alle 21:30 – tempio di Giunone

Selton, Cratere Centrale, dalle mezzanotte – OceanoMare