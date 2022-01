Ad Agrigento la prima sede provinciale FIJET

In Sicilia, ad Agrigento, la Federazione Nazionale dei Giornalisti di Turismo apre la prima sede provinciale al civico 309 di Viale della Vittoria presso il Distretto Turistico “Valle dei Templi”.

Domenica 9 gennaio alle ore 10,00 la cerimonia alla presenza del presidente nazionale della FIJET

Glaviano che esprime viva soddisfazione per l’avvio della collaborazione tra giornalisti e distretto turistico della Provincia di Agrigento.

A circa un mese dall’assemblea provinciale della categoria, quando il collega Fabrizio La Gaipa dichiarò la disponibilità ad ospitare nei locali del DMO la Fijet, si realizza il sogno dei giornalisti, scrittori, blogger, fotoreporter che chiedevano l’apertura di una sede in una città capoluogo che vive principalmente di turismo.

Quando vi è la volontà di affrontare e risolvere i problemi che investono la collettività – sottolinea il presidente Glaviano – le soluzioni si trovano anche a “costo zero”. Quindi rivolge un accorato grazie ai responsabili del distretto turistico confermando il supporto personale e della Federazione Nazionale alle iniziative che investono tutto il territorio agrigentino, premiato lo scorso mese di settembre con l’Oscar del Turismo Fijet consegnato al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi a Città del Mare nell’ambito di Travelexpo – Borsa Globale dei Turismi.

Il protocollo d’intesa sottoscritto tra il fiduciario provinciale FIJET Stelio Zaccaria e l’amministratore di DMO Fabrizio La Gaipa persegue obiettivi comuni finalizzati alla promozione del territorio e all’incremento del turismo in entrata e in uscita dall’area di competenza

FIJET e DMO nel condividere l’interesse allo sviluppo del turismo lo ritengono un importante fattore di crescita sociale, culturale ed economica. Convengono un programma di collaborazione e di attività volte a favorire lo sviluppo del settore tramite la promozione e valorizzazione dell’area distrettuale e delle sue attrattive materiali ed immateriali nonché della promozione e della conoscenza di altri territori.

Al tal fine la Fijet si impegna a collaborare nei limiti delle proprie possibilità ed attribuzioni alle iniziative promosse dalla DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi ed a coinvolgere quest’ultima nelle proprie attività. Il Distretto Turistico si impegna a coinvolgere la Fijet in quelle azioni in cui quest’ultima possa dare un favorevole apporto.

La Federazione Mondiale dei Giornalisti fondata a Parigi nel 1954 conta oltre 2500 membri di 50 Paesi nei cinque Continenti.

Si prefigge di:

• fornire e divulgare informazioni di carattere turistico

• intraprendere iniziative tendenti a sviluppare una coscienza turistica nazionale e internazionale

• collaborare con istituzioni, enti pubblici e privati nello studio legislativo, amministrativo ed operativo dei problemi sociali, culturali, tecnici, ecologici, ambientali ed economici inerenti il turismo

• promuovere incontri ai vari livelli con esponenti del mondo politico, economico, culturale e turistico

• intervenire e organizzare congressi, convegni, meeting e altre manifestazioni con il patrocinio e il contributo di enti pubblici e privati rappresentando l’Italia negli organismi di stampa turistica nazionale e internazionale

• aderire alle organizzazioni internazionali del settore per realizzare più compiutamente i fini sociali

Nel corso dell’anno la FIJET organizza sempre in diversi Paesi eventi e incontri ai vari livelli a supporto del turismo per il suo sviluppo e crescita che rafforza la pace nel mondo, mentre DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi ha come mission la governance dello sviluppo turistico del territorio distrettuale,la promozione e valorizzazione della destinazione e delle sue attrattive materiali ed immateriali.