Ad Agrigento la manifestazione per la Pace in Ucraina

“Together we can rise for peace” (Tutti insieme ce la possiamo fare) è il titolo di un evento in programma davanti al Tempio della Concordia, sabato 26 novembre, organizzato dall’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede in collaborazione con l’Arcidiocesi di Agrigento, il Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi e il Comune di Agrigento.

Un corteo di dieci bambini russi e dieci ucraini, per una volta “ambasciatori di pace”, attraverserà la via Sacra della Valle dei templi, seguito da 257 ragazzi, tra giovanissimi immigrati e bambini agrigentini, per un totale di 277 persone, quanti sono i giorni del confitto russo-ucraino.

In onore del Santo Padre, Papa Francesco, e alla Sua Enciclica “Fratelli Tutti”, verrà offerta una cena in nome della pace e della concordia al cospetto dei bambini che accenderanno il fuoco dell’accoglienza e della fratellanza, in segno di pace, congiuntamente ad altri bambini bisognosi, nonché ai bambini emigrati che sperano in un futuro migliore.