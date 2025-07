Il mare è la loro casa”: il 26 luglio ad Agrigento la campagna estiva della LAV per educare al rispetto degli animali marini

AGRIGENTO – Una giornata di giochi, sorrisi e consapevolezza per dire, tutti insieme: il mare non è un parco giochi, ma una casa da rispettare. Sabato 26 luglio, la campagna nazionale “Il mare è la loro casa” della LAV (Lega Antivivisezione) farà tappa anche ad Agrigento, portando sul litorale di San Leone – al Bellavista in via Nettuno (Viale delle Dune) – attività educative e momenti ludici dedicati ai bambini e alle famiglie. L’appuntamento è dalle 10 alle 16.

Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa ha già attraversato 23 località italiane e si svolge con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il logo della Guardia Costiera e del Ministero dell’Istruzione.

«Ogni estate, migliaia di piccoli animali marini – come granchi, pesci e crostacei – vengono catturati per gioco e messi nei secchielli dai bambini» spiega Giacomo Bottinelli, responsabile dell’ufficio “A scuola con LAV”. «Per loro, questa pratica può essere fatale a causa dello stress, del caldo e della mancanza di ossigeno. Anche l’ambiente delle dune costiere, abitato da insetti e piccoli mammiferi, viene compromesso».

Per questo la LAV, con i suoi volontari, sarà presente con uno stand informativo e tante attività a tema, tra laboratori, giochi e materiali didattici. L’obiettivo è educare i più piccoli al rispetto dell’ambiente marino, promuovendo comportamenti consapevoli fin dall’infanzia.

«I nostri eventi sono sempre accolti con entusiasmo» conclude Bottinelli, «e rappresentano un momento prezioso per unire divertimento e responsabilità. Insegnare a un bambino a non prendere un granchio dal mare è un piccolo gesto che può fare la differenza».

Per informazioni:

LAV Sciacca

📧 [email protected]

📞 333 3591211 – 348 3988601

📱 Fb: Lav Sciacca – Ig: @lav_sciaccanew

