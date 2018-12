Ad Agrigento il trenino di Babbo Natale

Il Treno di Babbo Natale farà capolinea a Porta di Ponte da dove partirà alla volta di via Atenea, piazza Pirandello, via Empedocle, via delle Torri, piazza Marconi, via Crispi, via Panoramica dei Templi, rotatoria Giunone, viale La Loggia, rotatoria Porta Aurea, piazzale Ristoro, via Passeggiata Archeologica, il Museo archeologico regionale Pietro Griffo, via Artemide, via Gramsci, viale della Vittoria e arrivo a Porta di Ponte. L’iniziativa è de Il Sestante.