Ad Agrigento il primo “Trekking fotografico”

Lunedi 25 Aprile le Associazioni “Immagina Coworking Agrigento” e “VisitAgrigento”, propongono nel cuore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento il primo “Trekking fotografico”, un evento unico nel suo genere, sia per la location ( a cielo aperto) in cui si svolgerà sia per l’ampia gamma di esperienze concentrate in un’unica giornata. Il Trekking fotografico è il connubio tra fotografia ed escursione, un modo per imparare e migliorare le proprie conoscenze in ambito fotografico, unito alla passione per l’avventura e la scoperta di un percorso naturalistico-archeologico.

Insieme ad una guida naturalistica e a due guide escursionistiche, la fotografa professionista Samantha Capitano, proporrà due workshop di fotografia, uno sullo scatto paesaggistico e uno sulla fotografia macro/dettaglio, prima ancora una lezione di teoria all’ombra. Il tutto in un percorso che si snoda in piena Valle dei Templi di Agrigento, tra rovine archeologiche, resti di fortificazioni e sistemi difensivi e la campagna siciliana nel suo maggior momento di bellezza ed espressione. Adatto a tutti i livelli ( dal principiante al più esperto ) e a chi possiede una macchina fotografica digitale, una reflex o uno smartphone con una buona fotocamera integrata.