Domenica prossima, 14 gennaio, dalle ore 10, all’Hotel Akrabello di Agrigento, si svolgerà il primo congresso provinciale di Fratelli d’Italia. All’ordine del giorno l’elezione del Presidente provinciale. Dare slancio all’attività politica e amministrativa di Fratelli d’Italia all’insegna del rafforzamento e del radicamento sul territorio, questi gli obiettivi principali del partito della leader, Giorgia Meloni, cresciuto in questi anni, in termini di presenza nelle istituzioni e come iscritti.