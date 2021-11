Ad Agrigento arriva Makari: ecco come cambia il traffico

Nel centro di Agrigento al via le riprese di Makari la fiction che si girerà nella città dei templi. Ecco come cambia il traffico: Modifiche alla circolazione veicolare in Piazza Pirandello e divieti di sosta nelle piazze Pirandello, Sinatra, via Atenea e via Empedocle giorno 19/11/2021 e 20/11/2021 in occasione delle riprese cinematografiche della fiction “Makari”. Ordinanza n. 160 del 16/11/2021 Nei giorni 19/11/2021 e 20/11/2021 e fino a cessato bisogno:

Nella Via Atenea: Il tratto compreso tra la P.zza Gallo e la P.zza Pirandello giorno 20/11/2021 dalle ore 06.00 viene chiuso al traffico veicolare ad eccezione dei mezzi di Soccorso, degli automezzi delle Forze dell’Ordine e dei mezzi della produzione; Nello stesso tratto verrà istituito il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati dalle ore 20.00 del 19/11/2021; Quanti provengono da P.zza Gallo e da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone devono transitare per la via Amendola. Ad Agrigento dunque le riprese di Màkari, la serie tv che vede l’attore palermitano Claudio Gioè vestire i panni del protagonista il giornalista e investigatore Saverio Lamanna. Il centro storico di Agrigento, il giardino della Kolymbethra, la valle dei templi dal prossimo 19 novembre e fino al 7 dicembre saranno sede delle riprese della seconda stagione della serie televisiva. E dal 19 al 21 novembre prossimi , proprio per permettere le riprese cinematografiche cambia la viabilità in Piazza Pirandello, divieti di sosta nelle piazze Pirandello, Sinatra, via Atenea e via Empedocle.