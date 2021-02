ACSI, corso per arbitri di calcio a 5

Il Settore Nazionale Calcio dell’ACSI, Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero, ha aperto le iscrizioni per il Corso Nazionale per Arbitri di Calcio a 5 e nozioni di Futsal da Sala e Beach Soccer. Il corso sarà gestito dal Settore Tecnico Arbitrale nelle persone di Gianpaolo Isoardi, Responsabile formazione, coadiuvato da Carlo Sciarappa e Salvatore Chiappinelli. Saranno invitati altri relatori di livello nazionale. Le lezioni si svolgeranno su piattaforma online (Zoom) con la collaborazione della Segreteria Commissione Calcio Il corso partirà giovedì 4 marzo 2021 alle ore 19.00 e si terranno due lezioni settimanali per sei/otto settimane. Per poter partecipare ci si dovrà iscrivere tramite il Form all’indirizzo:

http://www.settorecalcio.acsi.it/Iscrizione-Corso-Arbitri-2020.htm

Per maggiori informazioni scrivere alla casella mail:arbitrale.calcio@acsi.i