Acquistare casa a Catania: le migliori zone della provincia

Avete deciso di acquistare casa a Catania ma non sapete come orientarvi nella scelta della zona migliore della città in cui cercare un immobile? Effettivamente questo è un fattore fondamentale, che non può essere lasciato al caso e che incide anche in modo notevole sul prezzo della casa. È comprensibile che acquistare un’abitazione nel centro storico della città comporti una spesa superiore ed è anche vero che non sempre ne vale la pena. Tutto dipende da quello che si sta cercando, dalle proprie esigenze e dallo stile di vita che si conduce.

Per quanto riguarda le case in vendita Catania è una delle città siciliane più gettonate ed i prezzi sono piuttosto interessanti. Tutto però dipende dalla zona in cui si trova l’immobile perché questa può fare un’enorme differenza a livello di costi.

Oggi vediamo quali sono le migliori zone della provincia di Catania in cui vale la pena acquistare una casa.

#1 Centro storico di Catania

Il centro storico della città è naturalmente una delle migliori zone in assoluto e anche quella più costosa se consideriamo il prezzo medio degli immobili in vendita. Se però per alcuni può rappresentare il massimo, per altri il centro potrebbe non rivelarsi la zona migliore in cui acquistare casa. Parliamo infatti di un’area molto frequentata e piuttosto caotica, in cui si riescono a trovare soprattutto appartamenti di piccole dimensioni, in certi casi nemmeno dotati di un balcone. Il centro storico è senza dubbio affascinante e ricco di suggestioni artistiche: parliamo di una zona di pregio ma vale la pena chiedersi se sia quella ideale per vivere.

#2 Pantano d’Arci

Pantano d’Arci è una contrada di Catania che merita di essere presa in considerazione, specialmente da coloro che desiderano acquistare casa in un posto tranquillo e poco turistico. In questo quartiere è possibile trovare in vendita ville con giardino a prezzi davvero concorrenziali, circondate dal verde e dalla tranquillità. Certo, di contro bisogna considerare che le infrastrutture ed i servizi non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelli del centro storico di Catania, ma per molti questo quartiere potrebbe essere un’ottima alternativa per acquistare casa.

#3 Paradiso degli Aranci

Il Villaggio Paradiso degli Aranci si trova dalle parti di Pantano d’Arci ed è affacciato sul mare. Si tratta di una zona residenziale molto amata soprattutto dalle famiglie con bambini, perché tranquilla ed immersa in un contesto paesaggistico alquanto curato. In questo quartiere sono diverse anche le persone che hanno case di villeggiatura ed i prezzi sono piuttosto interessanti se consideriamo che ci troviamo a pochi passi dal mare. Al Paradiso degli Aranci si trovano principalmente immobili indipendenti, spesso dotati di giardino privato.

#4 Aci Castello

Aci Castello è un’altra zona molto interessante per chi cerca case in vendita nella provincia di Catania, perché si tratta di una località balneare famosa per l’acqua cristallina e per il castello appunto. Tranquilla seppur turistica, questa zona è l’ideale per coloro che cercano una casa in un luogo tranquillo e affacciato sul mare, non troppo distante da Catania e da tutti i servizi.