Vede un annuncio, e acquista on line, un paio di scarpe di una nota marca pagando 80 euro. Qualche giorno dopo a casa le arriva un pacco sigillato, ma vuoto. La donna, una agrigentina quarantottenne, consapevole del fatto d’essere stata vittima di un raggiro, s’è subito recata in Questura, dove ha formalizzato la denuncia di furto a carico di ignoti. I poliziotti della sezione Volanti hanno avviato le indagini per provare a risalire ai responsabili.