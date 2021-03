Acquista cellulare e paga 1.200 euro, ma l’apparecchio non è mai arrivato

Acquista online uno smartphone di ultima generazione, pagandolo con un bonifico di 1.200 euro, ma del telefono nessuna traccia. Vittima della truffa un 33enne di Agrigento, al quale, il telefono cellulare non è mai arrivato. Dopo aver incassato il bonifico, il venditore si è reso irreperibile: da qui la denuncia del malcapitato all’Ufficio denunce della Questura agrigentina.

I poliziotti della sezione Volanti hanno avviato le indagini. Agrigentini truffati in seguito a delle contrattazioni telematiche. Negli ultimi mesi diverse le denunce presentate per questo tipo di truffa. La Polizia di Stato: “Fate attenzione, fate il bonifico della merce acquistata on line, soltanto a determinate garanzie”.