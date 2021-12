Acquedotto Favara di Burgio, Siciliacque interviene sulla tubazione danneggiata dalla frana: sospesa la fornitura idrica in 7 Comuni agrigentini. L’interruzione della distribuzione idrica- fa sapere Siciliacque- si è resa necessaria per intervenire sulla tubazione danneggiata dalla frana avvenuta martedì in territorio di Ribera a causa delle forti piogge. Per velocizzare i tempi dell’intervento e minimizzare i disagi ai Comuni coinvolti (Agrigento, Cattolica Eraclea, Montallegro, Realmonte, Siculiana, Ribera e Porto Empedocle) sul posto è presente una task force composta da tre imprese di manutenzione, coordinata dai tecnici di Siciliacque, che contemporaneamente si occuperanno di tagliare sette parti di tubazione in corrispondenza di ogni giunto di accoppiamento e poi di saldarle ripristinando un allineamento quanto più rettilineo possibile.”

La riattivazione della fornitura idrica è prevista entro le 12 di mercoledì. Per attenuare i disservizi nei Comuni agrigentini della fascia costiera, Siciliacque ha aumentato la fornitura dal nodo Voltano di Aragona a 150 litri al secondo.