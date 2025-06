Aica ha confermato che nel fine settimana è giunta acqua torbida al serbatoio comunale di Favara ed è stato disposto quindi lo stop alla fornitura. “Si è arrivati a questa decisione in seguito a nostra segnalazione”, dice il sindaco di Favara Antonio Palumbo. “Contestualmente – continua il primo cittadino – si sta procedendo a far spurgare la condotta, riversando l’acqua nella zona dello stadio Bruccoleri per eliminare anche le ultime tracce di sabbia e fango. Non vi è al momento da parte degli organi competenti richiesta di adozione di ordinanze per il divieto di uso per scopi alimentari o umani”.

