Acqua, La Vardera porta i sindaci all’Ars: “Basta contributi, si investa sulla rete idrica”

La crisi idrica che continua a colpire Agrigento e la sua provincia approda all’Assemblea Regionale Siciliana. Ad annunciarlo è il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, che ha reso noto di aver richiesto e ottenuto in tempi rapidi un’audizione urgente della IV Commissione parlamentare, competente in materia ambientale.

Secondo quanto riferito dallo stesso deputato regionale, nei giorni scorsi il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, gli avrebbe rappresentato la necessità di “alzare il livello della discussione” su una problematica che da anni interessa il territorio agrigentino.

«La mia richiesta è stata accolta in tempi record e per questo ringrazio la presidenza della Commissione – afferma La Vardera –. Mercoledì tutti i sindaci della provincia di Agrigento saranno ricevuti al Parlamento siciliano. È una battaglia che non ha colori politici: il Parlamento ha il dovere di non lasciare i singoli sindaci da soli ad affrontare una problematica oggettivamente più grande di loro».

Per il deputato si tratta di «un primo passo fondamentale» per affrontare il tema in una sede istituzionale adeguata e cercare soluzioni concrete. «L’emergenza acqua va risolta nel più breve tempo possibile e, per questa ragione, sarò al fianco non solo di Michele Sodano ma di tutti i sindaci della provincia».

La Vardera lancia infine un appello al presidente della Regione Renato Schifani: «Siamo nel periodo della finanziaria e già sento parlare di contributi territoriali. Anziché fare le solite cose, si investa sulla rete idrica e si restituisca l’acqua agli agrigentini».

L’audizione di mercoledì rappresenterà dunque un momento di confronto tra amministratori locali e istituzioni regionali, con l’obiettivo di individuare interventi strutturali per affrontare una delle emergenze più sentite dai cittadini del territorio agrigentino.

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