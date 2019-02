Acqua: disagi al Villaggio Peruzzo e Giardina Gallotti

AGRIGENTO. Riscontrato un guasto sulla condotta di distribuzione insistente in viale dei Giardini al civico 15. Si è provveduto a parzializzare il turno di distribuzione idrica, attualmente in corso, denominato “Giardini sud” (turno 3 dal serbatoio Villaggio Peruzzo).

Le utenze ricadenti nel tratto stradale che va da “Via delle Dalie” a “Via dei Giardini” non potranno essere fornite. Al termine dei lavori di riparazione del guasto l’erogazione idrica sarà ripristinata – normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici – e consequenzialmente le utenze interessate saranno adeguatamente fornite.

Un altro guasto si è registrato per un fermo all’impianto di sollevamento che alimenta il serbatoio di Giardina Gallotti. Girgenti acque ha ripristinato la regolare funzionalità dell’impianto, ma, non essendo stato accumulato un volume di acqua sufficiente, i turni distribuzione idrica previsti per oggi denominati “Belvedere, Pisa” (turno 2) e “Villini tratto 1” (turno 4) della frazione di Giardina Gallotti, non verranno effettuati.