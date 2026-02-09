Canicattì scende in campo contro la cattiva distribuzione dell’acqua.

Urla, rabbia e attimi di tensione durante la manifestazione contro la cattiva distribuzione dell’acqua. I cittadini chiedono autobotti immediate e preparano diffide legali nei confronti di Aica.



La pioggia non ha fermato la manifestazione cittadina che ha portato in strada decine di cittadini esasperati da giorni di disservizi: non una crisi idrica, ma una gestione e una distribuzione che non funzionano.

La protesta, partecipata e determinata, ha messo al centro una richiesta immediata e concreta: autobotti subito per garantire un minimo di normalità a famiglie e attività commerciali. Accanto a questo, la volontà di passare dalle parole ai fatti con una raccolta firme finalizzata all’invio di diffide legali nei confronti di AICA.

Il messaggio lanciato dalla piazza è netto e difficilmente equivocabile: «Volete farci pagare depurazione e fogne? Mandate bollette separate. Ma noi siamo liberi di acquistare autobotti, perché anche chi è regolarmente allacciato ad Aica non riceve acqua o la riceve in quantità insufficiente». Una presa di posizione che chiama in causa inefficienze organizzative e gestionali, non la scarsità della risorsa. E un primo effetto, forse, la mobilitazione lo ha già prodotto.

A poche ore dalla manifestazione, Aica ha infatti comunicato un intervento immediato: «Da oggi è stato significativamente incrementato l’apporto di risorsa idrica destinato ai serbatoi del Comune di Canicattì».Secondo quanto riferito dall’azienda, l’obiettivo è migliorare la distribuzione, ridurre progressivamente le turnazioni e rafforzare la continuità del servizio, anche in relazione al numero crescente di utenti che stanno completando le procedure di allaccio alla rete.

Resta però un dato politico evidente: è servita una manifestazione per ottenere risposte. E Canicattì, adesso, chiede che agli annunci seguano interventi strutturali e duraturi. Perché il problema non è l’acqua che manca, ma come viene distribuita.

