Aci Agrigento, al via “Disegna la tua strada sicura”

Insegnare ai bambini a utilizzare la strada con senso di responsabilità e trasmettere una cultura comune di sicurezza e prevenzione degli incidenti. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa “Disegna la tua strada sicura”, firmata da Automobile Club d’Italia e sposata da Aci Agrigento, presieduta da Salvatore Bellanca, rivolta agli alunni delle scuole elementari e promossa in occasione della Giornata europea per la Sicurezza stradale che si celebra, appunto, oggi. “La campagna di sensibilizzazione promossa da Aci – spiega l’avvocato Bellanca – permette ai più piccoli di apprendere le più basilari norme sull’uso della strada e di illustrare la loro idea di strada sicura attraverso disegni ed immagini da colorare. Il concorso si concluderà con la presentazione di un filmato finale, sul sito istituzionale dell’Aci, sul quale saranno illustrati i disegni dei bambini”. Gli alunni riceveranno dai docenti disegni da colorare e completare con immagini della loro strada sicura a seguito di una dinamica di classe nella quale l’insegnante suggerirà momenti di riflessione rivolgendo le domande, comprese nella scheda di lavoro, ai ragazzini così da indurli anche all’apprendimento delle regole. “È una buona occasione – dichiara Giuseppina Danile, direttrice di Aci Agrigento – per sviluppare nei più piccoli la consapevolezza sui pericoli della strada, diffondere la cultura della sicurezza, condividere spazi comuni attraverso il rispetto delle regole e delle persone e imparare a conoscere la segnaletica stradale”. I disegni dei bambini saranno racchiusi in un filmato pubblicato sul sito istituzionale dell’Aci e sul portale Edustrada.