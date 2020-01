Accusato di violenza sessuale, ex dirigente di negozio finisce a processo

E’ accusato di violenza sessuale ai danni di una commessa. Un ex capo area di una grossa azienda di abbigliamento, con vari esercizi commerciali in Italia, tra cui ad Agrigento, è finito a processo. Si tratta di un catanese G.A., di 42 anni. Il processo è in corso di svolgimento davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento presieduta da Alfonso Malato, Nell’ultima udienza sono state sentite 4 colleghe della presunta vittima (difesa dall’avvocato Giovanni Crosta). Tutte, tranne una, hanno raccontato di non aver mai visto atteggiamenti particolari tra il capo area e la collega.



La vicenda risale tra il 2016 ed il 2017, periodo in cui la commessa lavorava, come apprendista, all’interno di un negozio, al centro commerciale. Ed è sul luogo di lavoro, che sarebbero avvenuti i fatti denunciati dalla stessa. L’imputato, in un’occasione le avrebbe palpeggiato il seno, in un altro episodio l’avrebbe toccata nelle parti intime. La donna è andata dai carabinieri ed ha presentato una denuncia. Nel frattempo il contratto di lavoro per lei non è stato rinnovato.