Assolto alle accuse di maltrattamenti in famiglie e violenza sessuale dopo essere stato denunciato dall’ex moglie ma condannato a 18 mesi per il reato di minacce. Questa la decisione del giudice del tribunale di Agrigento nei confronti di un ventinovenne di Cattolica Eraclea. L’imputato dopo la lettura del verdetto è stato rimesso in libertà.

Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a undici anni di reclusione. La vicenda risale alla fine del 2024 quando la moglie aveva denunciato di essere stata maltrattata e costretta a subire atti sessuali. L’uomo, difeso dall’avvocato Calogero Santamaria, era finito ai domiciliari con obbligo del braccialetto elettronico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp