Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Giuseppe Sciarrotta, ha inflitto la condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione al favarese Luigi Caramanno, 46 anni, per l’accusa di avere messo a segno una serie di furti, fra il gennaio e il giugno dell’anno scorso, ai danni di locali, negozi, bed and breakfast e furgoni, tutti in territorio di Favara. Il pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinò, al termine della requisitoria, aveva chiesto due anni e due mesi. Caramanno è difeso dall’avvocato Daniele Re.