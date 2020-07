Accusato di non dare mantenimento, assolto 52enne

Era accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il giudice del Tribunale di Agrigento, Agata Genna, ha assolto G.P., 52 anni, di Agrigento. Accolta la tesi del legale difensore, l’avvocato Monica Malogioglio.

All’imputato veniva contestato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per aver omesso di versare l’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex moglie, e del figlio, così come quantificato e determinato dal dal Tribunale di Agrigento, nel corso del giudizio di separazione, sottraendosi così all’obbligo di assistenza inerente la potestà di genitore.

La difesa è riuscita a dimostrare, che l’imputato ha versato sempre i soldi per il mantenimento, presentando documentazione con tanto di tracciabilità delle somme, non sottraendosi all’obbligo di assistenza economica, morale ed affettiva inerente la potestà di genitore, ed ha in gran parte contribuito all’assistenza materiale del proprio figlio.