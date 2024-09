Il pubblico ministero, Giada Rizzo, a conclusione della requisitoria, ha avanzato la richiesta di condanna nei confronti di tre imputati accusati aver gestito delle case a luci rosse nel centro storico di Agrigento. Chiesti 8 anni di reclusione per Carmelo Russo, 46 anni, di Agrigento, e 6 anni e 4 mesi ciascuno per Giuseppe Castaldo, 50 anni, di Agrigento, e Calogera Graceffa, 41 anni, di Palma di Montechiaro. Secondo l’accusa sarebbero stati i gestori di due case di appuntamenti con tanto di annunci su un noto sito di incontri come centro massaggi.

Per gli inquirenti si tratterebbe di un vero e proprio giro di prostituzione con almeno cinque donne reclutate e sfruttate tra Agrigento e Palermo. Secondo l’impianto accusatorio, infatti, gli imputati avrebbero guadagnato il 40% su ogni incontro delle ragazze. I prezzi variavano da 80-100 euro fino ad arrivare anche a 200-250 euro. I tre imputati sono difesi dagli avvocati Salvatore Pennica e Alberto Seggio. Si torna in aula il 21 novembre.