Accordo interistituzionale tra l’Accademia di Belle Arti di Agrigento e l’Albertina di Torino

Progettata e realizzata tra il 1820 e il 1930 da Giuseppe Talucchi, l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino si può considerare una delle più antiche d’Italia. Con questo istituto, custode di un patrimonio artistico inestimabile, l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, diretta da Alfredo Prado, ha sottoscritto un accordo interistituzionale. “E’ previsto uno scambio di professioni, stage per ragazzi, i nostri studenti saranno ospitati dall’accademia Albertina e noi ospiteremo i loro studenti” , dice Prado. Un accordo, dunque, che permetterà una crescita ancora più costruttiva e formativa per gli allievi dell’Accademia Michelangelo di Agrigento che avranno l’opportunità di confrontarsi in un processo di internazionalizzazione. Uno scambio proficuo tra creatività, tecnologia ed estetica attraverso metodologie di insegnamento concepite per sollecitare efficaci processi di rinnovamento senza disconoscere l’importanza della tradizione.