Accoltellato mentre cerca di sedare una rissa. Prognosi resta riservata per il buttafuori

È ancora in prognosi riservata all’ospedale di Agrigento il romeno di 50 anni accoltellato sabato scorso in discoteca mentre cercava di sedare una rissa. Sottoposto ad un secondo intervento chirurgico, il ferito ha subito più di un fendente.

Sull’episodio, sui cui vige il massimo riserbo, stanno indagando i Carabinieri di Agrigento. Ci sono da verificare eventuali altre ipotesi, oltre a quella iniziale che potrebbe essere di lesioni gravissime contro ignoti.

Appena le condizioni di salute lo consentiranno, il ferito sarà ascoltato in ospedale.

Dopo aver ascoltato alcuni testi, gli investigatori stanno visionando le telecamere per ricostruire le fasi iniziali di quella che non sembra essere stata solo una futile lite che il ferito avrebbe cercato di sedare, per poi essere colpito da almeno due coltellate.

L’arma non è stata ancora trovata ed è ancora da identificare l’autore del ferimento che avrebbe potuto costare la vita al buttafuori.