E’ stato aggredito e accoltellato in spiaggia, a Menfi, nell’Agrigentino, durante la notte. Un giovane di nazionalità egiziana è stato portato prima all’ospedale “Giovanni Paolo II di Sciacca” e poi al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Ha riportato delle ferite da arma da taglia, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della locale Stazione, coordinati dal Comando Compagnia di Sciacca, hanno avviato le indagini per risalire all’aggressore e al movente che sarebbe legato alla gelosia.

