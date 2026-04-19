Un venticinquenne di Favara, Gabriele Vaccaro, è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato, nella notte tra sabato e domenica, nel parcheggio dell’area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico pavese. L’omicidio, sul quale sta indagando la squadra mobile, è avvenuto verso le 3,30. Il giovane, da Favara si era trasferito a Pavia da diversi anni e lavorava alle Poste di Stradella.

In base ai primi accertamenti, il 25enne aveva raggiunto il posteggio insieme a due amici per recuperare l’auto dopo la serata trascorsa in un locale. A quel punto c’è stata una discussione con un altro gruppo di persone. Subito dopo, l’aggressione.

Gli amici del ragazzo lo hanno portato a casa e, solo dopo essersi conto della gravità della situazione, hanno chiamato i soccorritori. Gli operatori sanitari del 118 hanno trasportato il 25enne in ospedale, ma ormai non c’era più nulla da fare. Le indagini sono state subito avviate, per risalire agli autori dell’aggressione costata la vita al giovane favarese e ricostruire la dinamica dell’omicidio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp