Femminicidio, questa mattina, a Solero in provincia di Alessandria. Un uomo di 61 anni, Giovanni Salamone, ha ucciso la moglie Patrizia Russo, 53 anni, entrambi originari di Agrigento, e poi ha chiamato i carabinieri confessando l’omicidio. Immediato l’arrivo del 118, ma per la donna era troppo tardi.

L’uomo, reo confesso, è incensurato. Il delitto è avvenuto nella casa della coppia. La famiglia si era trasferita a Solero, piccolo centro a ovest di Torino, dalla Sicilia da circa un anno. Lei era insegnante di sostegno alla scuola media Ferraris. Erano tornati in provincia di Agrigento per la raccolta delle olive e proprio ieri erano ritornati in Piemonte.

