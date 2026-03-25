E’ stato accerchiato e picchiato mentre si trovava alla guida dello scooter. Un quindicenne è finito in ospedale in seguito al pestaggio subito da almeno quattro giovani. L’aggressione si è verificata in via Duca degli Abruzzi, a Canicattì, dove il minore, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato bersaglio di un tentativo di rapina del motore.

Alla fine i delinquenti, che lo hanno colpito con una chiave inglese, si sono impossessati dello zaino che il minore teneva a tracolla. All’interno dell’accessorio vi erano il telefono cellulare e 15 euro. Il ragazzino è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo per le cure necessarie.

I poliziotti del locale Commissariato si stanno occupando delle indagini per risalire ai responsabili.

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