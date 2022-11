Accende candela in casa e scoppia l’incendio: donna in ospedale

Ha acceso una candela per illuminare la sua abitazione, di via Irma Bandiera, a Ribera, e all’improvviso sarebbe finita su alcuni rifiuti, ed è divampato l’incendio.

La proprietaria, una settantanovenne, riberese, però è riuscita a mettersi in salvo da sola, lasciando l’immobile, dove era scoppiato il rogo.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, ma anche il sindaco Matteo Ruvolo, che s’è voluto sincerare delle condizioni di salute della pensionata, in via precauzionale, portata in ospedale.