Ha incrociato il posto di controllo della Polizia in pieno centro cittadino e, invece di rallentare, è fuggito a tutta velocità seminando il panico tra i passanti. Protagonista della folle corsa è un operaio agrigentino di 22 anni, residente nel quartiere di Fontanelle, che è stato rintracciato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida senza patente, mai conseguita.

L’episodio si è verificato nella serata di venerdì, nel cuore di Agrigento. I poliziotti della sezione Volanti della Questura erano impegnati in un ordinario posto di controllo posizionato proprio davanti alla Prefettura, quando hanno intimato l’alt al giovane che viaggiava a bordo di una motocicletta. Il centauro, conscio di non essere in regola con i documenti di guida, ha ignorato il segnale degli agenti, accelerando bruscamente per aprirsi un varco e dileguarsi tra le vie del centro.

Gli agenti, dimostrando spiccata professionalità e senso di responsabilità, hanno preferito non dare vita a un inseguimento ad alta velocità. Data la forte presenza di pedoni e l’intenso traffico veicolare, una caccia all’uomo a sirene spiegate avrebbe messo a serio rischio l’incolumità pubblica. Una decisione ponderata anche grazie al fatto che i poliziotti erano già riusciti a mettere a segno il primo colpo fondamentale: annotare con assoluta precisione il numero di targa della moto in fuga.

La strategia ha dato subito i suoi frutti. Incrociando i dati della targa, gli uomini delle Volanti si sono messi sulle tracce del giovane, riuscendo a rintracciarlo e bloccarlo poco dopo. Oltre alla denuncia penale alla Procura per la guida senza patente, nei confronti del ventiduenne sono scattate pesanti sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada per il mancato rispetto dell’alt e la guida pericolosa.

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