Accademia Belle Arti: due borse di studio per artisti ucraini

Domenica scorsa, 6 marzo, il direttore dell’Accademia di belle arti “Michelangelo” di Agrigento, Alfredo Prado, e gli studenti dell’istituto hanno presentano un’esposizione di dipinti su tela, da loro realizzati, ceduti a chi ha dato un contributo economico per l’Ucraina. E l’impegno dell’Accademia prosegue a sostegno delle azioni necessarie per lo stato di emergenza Ucraina: con unanime decisione del Consiglio Accademico è stata deliberata l’assegnazione di due borse di studio da conferire a giovani artisti ucraini che desiderano studiare e laurearsi in Italia, frequentando i Corsi di Laurea dell’ABA. “L’esonero delle tasse accademiche e altre agevolazioni – dice il preside Alfredo Prado – favoriranno l’inserimento dei giovani ucraini nel tessuto sociale, culturale ed artistico italiano”.