E’ quasi certa la matrice dolosa dell’incendio scoppiato in un’abitazione di proprietà di un sessantenne disoccupato. Nell’immobile, che si trova in via dei Mille, in una zona piuttosto abitata di Favara, in quei momenti non vi era nessuno. L’allarme è stato lanciato, nella tarda serata si domenica, da alcuni residenti che hanno notato del fumo.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, giunti sul posto, idranti alla mano sono entrati nell’appartamento, ed hanno domato il rogo, occupandosi anche della messa in sicurezza. Conclusa l’opera di spegnimento, i pompieri e i carabinieri della Tenenza di Favara, hanno eseguito un primo sopralluogo, poi la Scientifica, ha effettuato i rilievi.

Gli uomini in divisa, sin da subito, hanno informato la Procura della Repubblica di Agrigento, e come prassi in questi casi, con il sostituto procuratore di turno, ha aperto un fascicolo, per fare luce sull’intera vicenda. Tra le piste investigative privilegiate, appunto, quella di un attentato incendiario per motivi sconosciuti.