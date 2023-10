Una straordinaria riposta da parte degli abbonati del Teatro Luigi Pirandello di Agrigento che hanno rinnovato fiducia nell’arte e nella cultura. Lo scorso 2 ottobre è stato l’ultimo giorno per il rinnovo degli abbonamenti con diritto di prelazione.

Per coloro che non hanno ancora sottoscritto un abbonamento, fino al 13 ottobre prossimo, sarà possibile effettuare nuove sottoscrizioni in base alla disponibilità rimanente. Dopo, i singoli biglietti saranno disponibili per l’acquisto. “Non perdete l’opportunità di essere parte di una stagione teatrale straordinaria”, dicono dalla Fondazione Teatro Pirandello.

Il primo spettacolo della stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Luigi Pirandello, “Todo modo” di Leonardo Sciascia, con l’adattamento teatrale di Matteo Collura e la regia di Fabrizio Catalano, si terrà il 14 e il 15 ottobre.

Per ulteriori informazioni sugli abbonamenti o l’acquisto dei biglietti, si può visitare il sito web della Fondazione o recarsi direttamente nella biglietteria del teatro.