Abbattuti alberi a ridosso della statale 640: aperta inchiesta

Qualcuno ha abbattuto o fatto abbattere diversi alberi per poi depositare materiale di risulta, in una scarpata, lungo la strada statale 640, tra le contrade “Caos” e “Maddalusa” in territorio di Agrigento, precisamente a circa 500 metri dalla galleria in direzione del porto empedoclino. A denunciare quello che è stato un vero e proprio scempio è stato un sorvegliante dell’Anas che s’è presentato alla Stazione dei carabinieri di Villaseta.

I militari dell’Arma hanno avviato l’attività investigativa per provare a risalire sia al committente o ai committenti dei lavori abusivi, che alla ditta esecutrice degli interventi di abbattimento di alberi e deposito di materiali di risulta. Nella zona non vi sono, purtroppo, telecamere di videosorveglianza. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’indagine, con l’ipotesi di reato di danneggiamento.