“Accùra – Storie, Comunità, Futuro”: a Villaseta nasce un percorso condiviso per la rinascita urbana e sociale

Villaseta prova a cambiare pelle. E lo fa partendo dal basso, dalle relazioni, dalle idee, dai volti di chi abita quotidianamente un quartiere troppo spesso dimenticato. Si è svolto ieri mattina, 7 agosto 2025, un incontro promosso da diverse realtà associative ed enti del territorio per dare avvio a un percorso di dialogo e coprogettazione che punta a generare un cambiamento concreto, duraturo, fondato su partecipazione e corresponsabilità.

L’iniziativa prende il nome di “Accùra – Storie, Comunità, Futuro”, richiamando un’espressione tipicamente siciliana che significa “fai attenzione”, ma anche “abbi cura”. E proprio sulla cura – del territorio, delle persone, delle relazioni – si basa il nuovo cammino condiviso che ha mosso i primi passi da Villaseta. Un segnale di fiducia che si inserisce nel solco del lavoro di riqualificazione urbana portato avanti in questi mesi dall’amministrazione comunale.

Nel corso dell’incontro sono stati tracciati gli assi principali su cui si svilupperà il progetto. Si partirà dalla costruzione di un Patto Educativo di Comunità, coordinato dalla Caritas Diocesana Agrigento nell’ambito del progetto S.P.I.G.A., con il coinvolgimento attivo delle scuole, delle famiglie e delle organizzazioni locali. In parallelo, si lavorerà alla definizione di un Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, un’iniziativa promossa dal CESVOP per rafforzare le pratiche partecipative nella gestione degli spazi collettivi. A sostenere concretamente gli interventi sarà inoltre una campagna di crowdfunding, inserita nel progetto SPUR e curata dalla Fondazione Comunitaria Agrigento Trapani, che finanzierà opere di riqualificazione e l’attivazione di uno sportello di sostegno psicologico presso la Biblioteca Sociale di Villaseta.

Presenti all’incontro, tra gli altri, anche gli assessori comunali Gerlando Principato e Francesco Vullo, che hanno raccolto con attenzione le istanze dei partecipanti, manifestando disponibilità a sostenere il percorso in atto. A fare da padrone di casa è stato Don Matteo Mantisi, da sempre punto di riferimento per il quartiere, che ha ospitato l’iniziativa offrendo supporto e visione.

A sottolineare il senso e l’ambizione del progetto è stato Gaetano Di Ballo, presidente dell’associazione TTT, che ha parlato di “un primo passo importante per costruire un processo di trasformazione profonda, capace di tenere insieme la memoria e l’identità di Villaseta con una visione di futuro condivisa, sostenibile e centrata sui giovani.”

“Accùra” è più di un nome: è un invito, un imperativo morale e civile. È la risposta collettiva di un quartiere che ha deciso di non aspettare più, ma di diventare protagonista del proprio destino. Perché prendersi cura di un luogo, oggi, significa ridare dignità alle persone che lo abitano. E Villaseta ha deciso di provarci. Insieme.

