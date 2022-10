A Siculiana il talk “Metamorfosi. Siculiana tra identità e futuro”

In occasione delle giornate Fai, che apriranno a tutti i beni della città, a Siculiana si parla di rigenerazione urbana e culturale. Il talk “Metamorfosi, Siculiana: tra identità e futuro” si terrà domenica 16 ottobre alle ore 10:30 nella sala di Torre dell’Orologio. A introdurre i lavori, moderati dal giornalista Alan David Scifo, sarà il sindaco Peppe Zambito. A parlare dei progetti di rigenerazione urbana e di turismo e cultura, saranno Antonino Margagliotta, professore della facoltà di Architettura dell’università di Palermo, Giuseppe Taibi, presidente regionale Fai, Fondo Ambiente italiano, Enza Pecorelli, presidente della Pro Loco di Siculiana, Vincenzo Piombino, dirigente UTC del Comune di Siculiana e Angelo Palamenghi, direttore Gal Sicani. Alla conversazione parteciperanno poi con i loro contributi Stefano Siracusa, curatore del museo Mete di Siculiana, Ruben Russo, presidente Fai giovani di Agrigento, Martina Giracello, architetto e presidente dell’associazione Streetto, Vincenzo Spataro, architetto e Marcello Mira, guida naturalistica e presidente VisitAgrigento. L’evento è organizzato in occasione delle due giornate Fai organizzate nella città degli sposi, che apriranno al pubblico, con visite guidate dagli studenti i beni della cittadina: Castello Chiaramonte, Museo MeTe, Palazzo Agnello, il percorso storico “Lo Sposalizio benedetto Costanza e Brancaleone Doria” e il rinnovato Arco di via Finestre, risalente al ‘600 e restituito alla collettività dopo un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza. Questo luogo verrà valorizzato dalla mostra fotografica di Totò Guarragi “Ricordi Rughe Radici”.