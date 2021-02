A Sciacca si punta su un progetto di promozione turistica

La giunta comunale di Sciacca ha approvato un progetto di promozione turistica attraverso la realizzazione di una campagna istituzionale e la realizzazione di un portale del turismo del Comune di Sciacca.

“La giunta- dicono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al Turismo Sino Caracappa- ha dato il via libera a un atto di indirizzo per dar corso a tutti gli atti necessari a concretizzare l’iniziativa e ad attivare i più moderni ed efficaci strumenti in grado di attrarre e guidare il visitatore alla scoperta dell’offerta turistica complessiva del territorio e delle sue attrattive. Avviare, dunque, una campagna di comunicazione istituzionale, la progettazione del brand Sciacca Turismo e la realizzazione di un portale turistico dedicato alla città, contenente informazioni complete sulle attrattive, gli eventi, le offerte degli operatori e le esperienze che è possibile fare, che sia una sorta di porta di ingresso per informare e “convincere” il potenziale visitatore a scegliere Sciacca e un mezzo di marketing territoriale.”

Un progetto con cui l’amministrazione comunale intende rispondere anche alle esigenze degli operatori turistici che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, sono tra le categorie più danneggiate e in difficoltà.