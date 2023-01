A San Leone l’Epifania è ecologica, si festeggia pulendo la spiaggia

Il Team Spiagge Pulite, associazione di promozione sociale, gruppo di giovani che si occupa di tutela dell’ambiente, pulizia di spiagge dalle plastiche e rifiuti di altro genere; come di consueto, ha effettuato una raccolta rifiuti il 6 Gennaio, giorno dell’Epifania. Quest’anno l’evento si è svolto nella spiaggia del Viale Le Dune con punto di partenza “Oceanomare” e punto di arrivo il bar “Albachiara”. Secondo quello che riferiscono gli organizzatori c’è stata una buona partecipazione e ciò li riempie di orgoglio. “Purtroppo – fanno sapere dallo staff di Spiagge pulite – in sole due ore e in un tratto modesto di spiaggia abbiamo potuto raccogliere circa 30 sacchi, con rifiuti di vario genere ( plastica, metalli, cicche di sigarette, reti da pesca, materiale edile, cartoni, ecc ).Il nostro obiettivo,oltre a ripulire i posti dove viviamo,è quello di sensibilizzare la gente riguardo i problemi del nostro pianeta. Spesso pensiamo a ciò come un problema lontano da noi, invece ormai fa parte della nostra vita quotidiana. Il nostro è un messaggio apparentemente semplice : il cambiamento siamo noi stessi. Vogliamo poi stimolare, sempre di più, l’attenzione dell’amministrazione su questo degrado. Le nostre spiagge hanno bisogno della nostra attenzione e di un nostro cambiamento culturale. Vi aspettiamo ai nostri prossimi eventi che verranno pubblicati sui nostri social”.